横浜市で女子高校生に性的暴行を加えた疑いで、31歳の男が逮捕された。斎藤信次郎容疑者（31）は今年2月、横浜市泉区の路上で当時高校2年の女子高校生に後ろから抱きついて押し倒し、性的暴行を加えた疑いがもたれている。女子高校生の母親からの「娘がわいせつな被害にあった」と110番通報で事件が発覚し、防犯カメラの捜査で逮捕に至った。調べに対し、斎藤容疑者は容疑を否認しているという。斎藤容疑者は横浜市内で住宅の敷地