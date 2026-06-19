音楽プロデューサーの小室哲哉（67）が18日放送のNHK総合「SONGS」（木曜後10・00）に出演。ヒット曲の誕生秘話を語った。この日のゲストは渡辺美里。86年発売の大ヒット第4弾シングル「My Revolution」の作曲を担当したのは、「TM NETWORK」として活動していた同レーベル所属の先輩アーティスト、小室だった。当時は自身もブレークする前ながら独自のサウンドを作る能力は買われており、渡辺をヒットさせたいと力を入れるチ