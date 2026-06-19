■これまでのあらすじ他人事だった夫がようやく動き、義母と話し合うことになる。しかし、義母は「ちゃんと知ってほしい」とセミナーの勧誘を始め出し、妻が断固拒否するとヒートアップ！ 捨て台詞を吐いて去っていったと思ったら、後日、兄嫁から連絡があって…？私がお義母さんをブロックして穏やかに過ごしていたころ、お義姉さんがターゲットになって苦しんでいました。お義姉さんにはお義姉さんの事情があって母乳からミルク