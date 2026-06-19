俳優の佐藤流司のスタッフ公式Xが19日、佐藤が所属する音楽パフォーマンスユニット「ZIPANG OPERA」のライブツアー『ZIPANG OPERA 2nd Tour 2026 〜ZIPANGRIMM〜』（27日〜7月9日）を全公演を降板することを発表した。【Xより】「私の分まで楽しんできてください」心境を綴った佐藤流司投稿では「『ZIPANG OPERA 〜ZIPANGRIMM〜』に関しまして、佐藤流司の心身の不良により、万全な状態でのライブ参加が難しく、話し合いを行い