プロボクシング帝拳プロモーションは19日、トリプル世界戦を含む興行「U−NEXTBOXING6」を7月20日に両国国技館で開催すると発表した。WBA世界バンタム級正規王座決定戦では同級1位・増田陸（28＝帝拳、10勝9KO1敗）が同級2位の元WBC世界フライ級王者・比嘉大吾（30＝志成、21勝19KO3敗3分け）と対戦。WBO世界スーパーフライ級王座決定戦12回戦では元世界2階級制覇王者でWBO同級3位の寺地拳四朗（34＝BMB、25勝16KO2敗）が