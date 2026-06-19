クリエイターマネジメント事業を手掛けるGielプロダクション「Son」は18日、家族YouTuber・ばつまる夫婦との専属契約を同日付で解除すると発表した。【動画】「炎上している件について」飲酒運転疑惑について説明した家族YouTuberばつまる夫婦は、夫のHIRO、妻のKANAが2人の子どもとの生活を紹介する家族YouTuber。投稿した動画内でのシーンについて飲酒運転をしたのではないかという指摘を受け、17日に動画で騒動を謝罪。飲ん