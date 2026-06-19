裁判のやり直しを行う再審制度の見直しを盛り込んだ刑事訴訟法の改正案の審議が、参議院で始まりました。国会記者会館から杉山仁実記者が中継でお伝えします。G7サミットなどヨーロッパ訪問での成果をアピールして18日帰国した高市総理に、野党はまず、いわゆる“中傷動画”問題を厳しく質しました。立憲・打越さく良議員：公設第一秘書がこの起業家男性と「一切、面識がない」という答弁は「虚偽」であったことをお認めになります