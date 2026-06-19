タレントの紗栄子（39）が2026年6月16日、Instagramを更新。重い腎臓病を患っていた愛猫が天国へ旅立ったことを明かした。【映像】紗栄子、飼い猫・ルナとの思い出ショットや動画紗栄子は2024年に、経営する牧場で保護猫活動を始めたことを報告。最初に保護した猫を「ルナ」と名付けたことを明かしていた。その後はInstagramで、ルナとたわむれる様子やダンスする動画など日常について発信してきた紗栄子。愛猫のルナが天国へ