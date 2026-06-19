俳優の染谷将太さんが「細田守の原点/展」のプレス内覧会に登場し、細田守監督とトークイベントを行いました。【写真を見る】【 染谷将太 】『おおかみこども』で「おおかみおとこ」と「雨」役でオーディションを受けていた「19歳で合う役がなくて」→『バケモノの子』で主人公に抜擢 『時をかける少女』の公開20周年を記念した過去最大規模の展覧会となった今回は、『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこども