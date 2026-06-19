ロッテが値上げする「雪見だいふく」ロッテは19日、市販用アイスクリーム35品目を7月以降の出荷分から値上げすると発表した。出荷価格を5.1〜16.0％引き上げる。アイス製造大手6社にはカルテル疑惑が浮上している。ロッテは前日の18日に値上げを発表する予定だったが、延期していた。アイスの値上げは昨年10月以来で、原料資材や物流費の高騰が要因と説明している。「雪見だいふく」は7月1日出荷分、「クーリッシュ」シリーズ