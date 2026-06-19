19日午前、東京・北区にある小学校で火事があり、現在も延焼中です。当初、逃げ遅れが多数いるという情報がありましたが、小学生らは全員救助されました。警視庁などによりますと、19日午前11時ごろ、北区・滝野川の滝野川第三小学校で火事がありました。4階にある音楽室から火が出たとみられ、火は校舎など130平方メートルを焼き、東京消防庁がポンプ車など71台を出動させて消火活動にあたり、火の勢いは収まりつつあるということ