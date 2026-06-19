◇W杯北中米大会1次リーグA組韓国 0―1 メキシコ（2026年6月18日メキシコ・グアダラハラ）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグA組第2戦が18日（日本時間19日）に行われ、韓国（FIFAランク25位）がメキシコ（FIFAランク14位）に0―1で敗れ、勝ち点は3のままとなった。初戦でチェコに2―1で逆転勝利した韓国は、ウイングバックを李太錫（イ・テソク）から金文煥（キム・ムンファン）に入れ替えたのみで、10人が2