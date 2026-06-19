女優の細川直美が18日、自身のアメブロを更新。52歳の誕生日を迎え、家族とともにお祝いをしたことを報告した。【映像】細川直美、長女の成人式での親子ショット細川は「既にお祝いのコメントをいただいておりますが」と述べ、同日に52歳の誕生日を迎えたことを報告。「今年も健康第一で、何事も楽しむ気持ちを大切に」と抱負をつづり、今年の目標として「心も身体も暮らしも『整える』」ことを挙げた。続けて更新したブログ