アメリカのトランプ大統領はイランとの間で署名した戦闘終結に向けた覚書について、「実際には無条件降伏だ」と主張しました。記者「当初、あなたは『無条件降伏だけを望んでいる』と話していましたが、（イランとの）覚書は無条件降伏には見えませんね」アメリカトランプ大統領「実際には無条件降伏だろう。私はそう考えている」トランプ大統領は18日、アメリカのニュースサイト「アクシオス」のインタビューに応じ、17日に署名