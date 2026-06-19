円安が加速しています。アメリカの利上げ観測が強まるなか、円相場は円売りが一段と進み、一時、1ドル＝161円台後半まで値下がりしました。18日のニューヨーク市場の円相場は一時、1年11ヶ月ぶりの円安水準をつけました。4月末に160円台後半をつけた円相場は、政府・日銀が為替介入に踏み切ったあと、いったんは円買いが進みましたが、アメリカのFRBが年内に利上げに踏み切るとの観測が強まって、円売りが加速しました。片山財務相