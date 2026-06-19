【乃真ゆの1st写真集 ゆのに溺れて】 8月17日発売 価格：4,400円 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、グラビアアイドル・乃真ゆのさんの1st写真集「ゆのに溺れて」を8月17日に発売する。価格は4,400円。 本書は、SNS総フォロワー数72万人超えのグラビア系インフルエンサーとして注目を集める乃真ゆのさんの1st写真集。乃真ゆのさん本人が「初めての手ブラにも挑戦し、