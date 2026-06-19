【「旬撮GIRL」 Vol.30】 発売中 価格：1,980円 【拡大画像へ】 扶桑社は、グラビア写真集「『旬撮GIRL』 Vol.30」より、本多もかさん、豊田ルナさん、HARUKAさんの誌面掲載カットを公開した。 「旬撮GIRL」は雑誌「週刊 SPA!」で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ。今回公開されたカットでは、発売中の「SPA!デジタル写真集本多もか『二人だけの