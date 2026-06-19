初夏の味覚「さくらんぼ」。出荷の最盛期を前に佐渡で生産者による品質の確認が行われました。真っ赤に色づき宝石のように輝くさくらんぼ。佐渡市新穂地区の主力品種の佐藤錦や紅秀峰などです。本格的な出荷を前に生産者に向けた技術研修会が開かれました。この研修会では実の色づきや大きさなどを確認したほか、どのように栽培すれば品質を統一できるのか……意見交換が行われました。【JA佐渡さくらんぼ倶楽部須田勝洋 部長】