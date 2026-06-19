TVアニメ『カグラバチ』のキャラクター・六平国重役を関智一が演じることが発表され、あわせてキャラクタービジュアルとキャラクターPVが公開された。 参考：サンライズ×シャフトが制作初タッグ新作アニメーションプロジェクト始動 本作は、外薗健による同名マンガを原作とするネオジャパニーズ刀アクション。原作は連載開始直後から日本のみならず世界中で注目を集め、コミックスの累計発