きょうの予想最高気温は名古屋で33℃、岐阜で34℃などと、各地でことし一番の暑さになる見込みで、熱中症に注意が必要です。 【写真を見る】東海地方は各地でことし1番の暑さに 名古屋では2日連続｢真夏日｣ 岐阜市は8月上旬並みの34℃予想 熱中症に注意を （街の人）「もう外に出たくない」「朝なのにめちゃくちゃ暑い。びっくりする」 梅雨の晴れ間が広がった名古屋市内。朝から気温がぐんぐん上がり、午前10時過ぎに30℃に達し