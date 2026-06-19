将棋の藤井聡太六冠が、勝てば7連覇に王手をかける「棋聖戦」第2局が、栃木県日光市で始まりました。 【写真を見る】｢棋聖戦｣第2局始まる 第1局は藤井聡太六冠(23)が勝利 挑戦者はタイトル戦初出場の服部慎一郎七段(26) 19日午後決着の見込み 栃木･日光市 藤井聡太六冠(23)に、タイトル戦初出場の服部慎一郎七段(26)が挑戦する棋聖戦五番勝負。第2局は栃木県日光市で行われ、服部七段の先手で午前9時に始まりました。 第1局は藤