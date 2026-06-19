きゅうりとわかめのナムル【画像を見る】酢の物の定番組み合わせをナムルでいただく「きゅうりとわかめのナムル」暑い季節、さっぱりとしたものが食べたくなると「きゅうり」の出番です！今回ご紹介するナムルは、きゅうりを叩いて割ってあえるだけ。すぐに作れて洗い物も少なく、忙しい日にぴったり。不規則な断面に、ごま油がよく絡みます。■きゅうりとわかめのナムル酢のものでおなじみの組み合わせを絶品ナムルに時間のない日