ソファで眠る柴犬のほっこり姿を撮ったつもりが…【写真を見る】思わず二度見！愛犬のかわいい寝顔をズームアップしてみたら…？愛犬の無防備な寝姿に思わずキュンとして、スマホを構えたくなるのは「飼い主あるある」ですよね。現在Xではそんな愛犬の寝姿を収めた投稿が2.8万いいねを獲得し、話題となっている…のですが、どうやら注目されているのはそのワンちゃんの表情のようで…？「ちょっと威嚇してる？」「なぜその顔!?」な