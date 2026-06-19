山形県新庄市の県営住宅できのう火災があり、住民１人が体調不良を訴え病院に運ばれました。 【画像】火災現場 この県営住宅では先月末にも火災があり、警察は不審火の可能性があるとみて関連を捜査しています。 警察によりますと、きのう午後１０時４０分ごろ、新庄市金沢の４階建ての県営住宅で突然停電が発生しました。 住民の５０代男性が部屋の外に出て確認したところ、下の階から煙が上がっていることに気づき、消防に通