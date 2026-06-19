「コレール マルチパン22cm ガラスふた付き」【画像を見る】切って煮るだけの「無水肉じゃが」「またフライパンがこびりつくようになった…」と、キッチンでため息をつくこと、ありませんか？ 買い替えるのも面倒だし、捨てるのも一苦労ですよね。今回、そんな私たちの救世主になってくれそうな新製品の発表会に行ってきました！ 割れにくいガラス食器でおなじみのブランド「CORELLE（コレール）」と株式会社ドウシシャがタッグを