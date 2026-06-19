ソニーから新たに登場した「α7R VI」は、35mmフルサイズセンサーを搭載するミラーレスカメラだ。 ソニーαのなかでも、高画素モデルとして独自の地位を築いてきたα7Rシリーズの最新モデルという重要な位置付けを担っている。新開発の積層型センサーと、画像処理エンジン「BIONZ XR2」の採用が今回の肝となっているが、それがどれほど効果的であるかを確認していきたい。 外観 外