また、きのう夜、遊佐町で倉庫１棟が焼ける火災がありました。けが人はいないということです。 【画像】火災現場 警察と消防によりますと、きのう午後６時２０分ごろ遊佐町庄泉で「小屋が燃えている」などと消防に通報がありました。 火災があったのは、遊佐町庄泉の男性（７８）が所有する倉庫です。 火は、通報からおよそ２時間半後に消し止められましたが、倉庫１棟が焼けました。 火災当時、倉庫の中に人はおらず、けが人