開催：2026.6.19 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 14 - 6 [カージナルス] MLBの試合が19日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとカージナルスが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はノア・キャメロン、対するカージナルスの先発投手はマシュー・リベラトレで試合は開始した。 1回表、3番 ジョーダン・ウォーカー 2球目を打ってショートゴロ しか