プリプリえびとふんわり卵の相性抜群！「えびと卵のエスニック焼きそば」【画像を見る】香ばしく炒めた麺にコクうまソースがしっかりからむ！「チンジャオ焼きそば」いつもの焼きそば、つい同じ味つけになっていませんか？香り豊かな食材や調味料を使えば、手軽にアジア風の一皿に。おうちにいながら本格的なおいしさが楽しめる麺レシピをご紹介します。 ■チンジャオ焼きそばオイスターソースが麺にも具にもしみ