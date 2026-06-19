韓国代表は現地６月18日、北中米ワールドカップのグループステージ（A組）第２節でメキシコ代表と対戦し、０−１で敗れた。初戦を制した同士の直接対決で重要な一戦となったが、勝敗を分けたのは痛恨のミスだった。スコアレスで迎えた50分、メキシコが左サイドからクロスを供給。競り合いの末にボールが高く上がると、GKキム・スンギュが落下地点に入りキャッチを試みた。しかし、前方にいたDFイ・ギヒョクと接触した影響で