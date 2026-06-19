現地６月18日に開催された北中米ワールドカップのA組２節で、開催国でかつて日本代表監督を務めたアギーレが率いるメキシコ代表と、韓国代表が対戦した。１節でメキシコは南アフリカを２−０、韓国はチェコを２−１で撃破。互いに連勝を目指すなか、16分に韓国の主将ソン・フンミンが抜け出し、前に出てきたGKランヘルの頭上を越すロブショットを放つ。しかし、アルバレスにゴールラインぎりぎりのところで決死のクリアをされ