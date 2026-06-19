【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TBSで毎週金曜夜に放送中の『それSnow Manにやらせて下さい』。6月19日放送の2時間SPは「Snow Man vs 小学生50人！衝撃プレゼンバトル」が放送される。 ■必死にプレゼンするSnow Manが、容赦ない小学生の反応にまさかの大苦戦!? 今回は、小学生が今気になっているテーマをもとに、Snow Manが“子どもが知りたい 大人ならではの面白プレゼン”でガチンコバトルを展開。令和の