【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszによるバラエティ番組『タイムレスマン』。6月19日の放送は、スペシャルゲストに山下智久、三浦翔平を迎え、「信頼じゃんけん」を緊急開催。さらに、助っ人ゲストの桜井日奈子＆ぱーてぃーちゃん・信子を交え、おなじみのプレッシャーゲーム「タイムDEATH」も実施。どちらも手に汗握る戦いが繰り広げられる。 ■ 裏切り、疑心、抜け駆けあたりまえ！