日経225先物は11時30分時点、前日比350円高の7万1590円（+0.49％）前後で推移。寄り付きは7万1800円と、シカゴ日経平均先物の清算値（7万2070円）にサヤ寄せする形から、買いが先行して始まった。現物の寄り付き直前には7万2330円まで上げ幅を広げ、ボリンジャーバンドの+2σ（7万2120円）を明確に突破してきた。ただ、19日の米国市場はジューンティーンス（奴隷解放記念日）の祝日で休場になるため、海外勢の