今週は東京競馬場で府中牝馬ステークス（芝1800m）が行われる。施行時期変更後2年目となる牝馬限定ハンデ重賞だ。ここでは、過去10年データが使えないこともあり出走各馬にスポットを当てたデータを算出。ニシノティアモとヴァルキリーバースにフォーカスしたデータを取り上げる。 ■ニシノティアモに“勝率75％”データ該当 ヴィクトリアマイル6着から参戦をはたすニシノテ