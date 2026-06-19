19日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比290円高の7万1600円と急伸。日経平均株価の前場現物終値7万1314.67円に対しては285.33円高。出来高は2万2333枚となっている。 TOPIX先物期近は4067ポイントと前日比15.5ポイント安、現物終値比11.93ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 71600+29