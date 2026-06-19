11日（日本時間12日）に開幕したFIFAワールドカップ2026北中米大会。参加48カ国がA～L組に分かれて戦う1次リーグは、17日（同18日）までに第1試合を消化した。すべてのチームが顔を見せたことになり、これを受けて米スポーツメディア『The Athletic』は18日（同19日）時点でのトップ50選手を選んだ。日本からは唯一、鎌田大地が44位にランクインした。 ■1位はメッシ、2位にケイン 今大会は出場