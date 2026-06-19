ものづくりのまち下松の礎を築いたとされる実業家＝久原房之助を題材にした映画「どこかの誰かのために」の上映会が18日夜、下松市で行われました。ＭＯＶＩＸ周南で行われた上映会には市民らおよそ170人が来場しました。久原房之助は、ものづくりのまち下松の礎を築いた萩市出身の実業家です。映画は久原房之助を尊敬する主人公が地域の子どもたちにその功績を伝えようと奮闘する36分の短編映画で地元のNPO法人が制作しました。18