10月に行われる読売日本交響楽団のコンサートを前に18日、防府市の小学校でプロの奏者から技術を学ぶ吹奏楽勉強会が開かれました。勉強会が開かれたのは松崎小学校。読売日本交響楽団のメンバー4人が指導に当たりました。児童たちはプロの奏者からの指導を真剣な様子で聞きながら教わったことを実践していきました。読売日本交響楽団 吉本 拓さん「みんなの指を見ていると右手人差し指が少しだけ奥に行っている」参加