クマを市街地に近づけないようにするため、札幌市南区の公園では大学生などによるごみ拾いが行われました。札幌市南区の公園で実施されたごみ拾いには、札幌市の職員や東海大学のサッカー部員など２６人が参加しました。市内のＮＰＯ法人が主催したこのイベントは、人間が捨てたごみをクマが食べるなどして、市街地に近づかないように実施されました。（参加した学生）「しっかりごみを拾ってヒグマと距離感をとって生活して