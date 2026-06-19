俳優・小手伸也と演出家・村上大樹がタッグを組み、シェイクスピア作品を現代版にアレンジして上演する“俺もそろそろシェイクスピア シリーズ”の第1弾『コテンペスト』が2026年6月27日(土)に東京・本多劇場で開幕する。【写真】Wピースでキュートな笑顔を見せる小手伸也さん本作が初舞台主演作となる小手さんに、この企画が誕生した経緯やシェイクスピア「テンペスト」の魅力、作品が愛され続ける理由など、演劇人としての思いを