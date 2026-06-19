パソコンおよびモバイル関連の周辺機器などを扱うエレコム（大阪市）は、トラックボールマウス「IST PLUS（アイエスティー プラス）」を2026年6月下旬に発売する。ボールローラーモデルとベアリングモデルの2種握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクス形状と、なめらかな操作感の「IST」の特長はそのまま、マルチペアリング機能、各ボタンの機能を本体に保存できるオンボードメモリーを搭載するなどリニューアル。ボールローラー