きょう19日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜後11：17※関西ローカル）では、竹山隆範探偵が「亡き先輩と遊んだ『やらてん野球』」を調査する。【動画】19日放送の『探偵！ナイトスクープ』内容依頼者は大阪府の男性（64）。京都にある大学に入学した頃、そこで石田和夫さんという１年先輩の方と出会ったという依頼者。とても博識家な石田先輩に本当に可愛がってもらった。社会人になってからも、仕事の