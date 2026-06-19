8人組グループ・timeleszが出演するフジテレビ系バラエティー番組『タイムレスマン』（毎週金曜後9：58）のきょう19日の放送回では、「信頼じゃんけん」と「タイムDEATH」が行われる。スペシャルゲストとして山下智久、三浦翔平、助っ人ゲストには桜井日奈子、ぱーてぃーちゃん・信子を迎える。【番組カット】timeleszにリベンジをかけて「信頼じゃんけん」に挑む山下智久「信頼じゃんけん」は、同番組の名物企画ともいえる