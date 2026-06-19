ユーリを待ち受ける激動の物語を予感7月7日より日本テレビ“AnichU”枠で放送されるテレビアニメ『天は赤い河のほとり』（毎週火曜深1：29）の本PVが解禁された。あわせて、第1話「別れと出会いのキス」のあらすじが公開され、豪華メインキャストによるYouTube特番配信が発表された。【動画】ユーリが悲鳴！公開された『天は赤い河のほとり』本PV本PVでは、桜が咲き誇り、キラキラと輝く水辺のある公園で、ボーイフレンドの