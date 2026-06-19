この土日、全国で発雷確率が高い地域があります。画像でご確認ください。 ＜発雷確率＞この土日のカミナリ画像で確認する ＜画像で見る発雷確率＞▼19日（金）▼20日（土）▼21日（日）＜週間天気予報＞▼東日本▼西日本