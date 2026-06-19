ＴＢＳで毎週金曜よるに放送中の『それSnow Manにやらせて下さい』。今夜［６月１９日（金）］７時からの２時間ＳＰは、「Snow Man vs 小学生５０人！衝撃プレゼンバトル」をお送りする。 Snow Man vs 小学生５０人！ 小学生が今気になっているテーマでSnow Manが衝撃プレゼンバトル 審議長を務めるのは『それスノ』初登場の今田耕司！ 大人も子どももビビるネタ８連発！ 今回は、小学生が今気になっているテ}