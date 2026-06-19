with tが運営する、Z世代のマーケティング組織「女子高生ラボ」は、現役女子高生60人を対象に「最近よく使うことば・はやりのことば」に関するアンケート調査を実施。2026年夏のJK日常会話・SNSに実際に飛び交うリアルなコトバ7選を発表した。【画像】知っているようで知らない女子高生たちが使うコトバ若年層トレンドの変化スピードは加速し続け、SNSを起点に生まれた言葉があっという間に学校・リアルコミュニティへ波及する