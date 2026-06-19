気象庁によりますと、マリアナ諸島付近にある熱帯低気圧、いわゆる“台風のたまご”が、今後24時間以内に台風に発達する見込みです。 【画像で見る】天気図・雨シミュレーション・週間天気予報 今後はフィリピンの東の海上を西北西に進み、23日（火）には「強い」台風となる予想です。今後の動きに注意が必要です。 この先の進路は定まっていませんが、九州付近には梅雨前線が停滞していて、前線の活動が活発となるおそれ