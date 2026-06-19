9人組グループ・Snow Manが出演する19日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』2時間SP（後7：00）は、「Snow Man vs 小学生50人！衝撃プレゼンバトル」を届ける。今回は、小学生が今気になっているテーマをもとに、Snow Manが“子どもが知りたい 大人ならではの面白プレゼン”でガチンコバトルを繰り広げる。【写真】年上＆年下チームに分かれてプレゼン対決審議長を務めるのは『それスノ』初登場の今田耕